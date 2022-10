Gewapende man verschanst zich na schietincident in Blankenberge

Het schietincident gebeurde rond 10 uur vanmorgen in de L.Dujardinstraat, dat is vlakbij de Grote Markt van Blankenberge. Mensen die in de buurt waren, zagen hoe de gewapende man op een vrouw schoot. Zij belden de hulpdiensten. De vrouw raakte gewond aan haar been en moest naar het ziekenhuis.



De man die schoot, verschanste zich nadien in een appartement in de straat. Het is het gebouw waar hij woont. Het slachtoffer woont in hetzelfde gebouw als de verdachte. Het schietincident is waarschijnlijk drugsgerelateerd. De politie wacht nu op de speciale eenheden, om de situatie te komen ontmijnen. De hele buurt is afgezet.