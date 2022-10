Veerboot en watertaxi botsen bij Waddeneiland Terschelling: 2 doden, 2 vermisten onder wie meisje van 12 

Het ongeluk gebeurde vanochtend om 7.15 uur in het Schuitengat, een geul in de Waddenzee op een paar honderd meter van de haven van Terschelling. Een Tiger-snelboot van rederij Doeksen en een Stormloper-watertaxi kwamen er om een nog onbekende reden in aanvaring. De watertaxi is daardoor bijna volledig gezonken. De veerboot zou zijn doorgevaren, maar maakte ook water. De boot ligt intussen in de haven van Harlingen. De kapitein en de stuurman zijn opgepakt voor verhoor.