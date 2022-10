Taxifederatie vreest chaos vandaag: "Onze wagens zijn niet klaar voor nieuw plan"

Een voorbeeld daarvan is de stijging van de prijs per kilometer naar 2,30 euro. Maar volgens de Brusselse taxifederatie (BTF) zijn de tellers in de wagens van de chauffeurs die bij hun zijn aangesloten daar nog niet op voorzien. “Technisch zal dit volledig fout lopen want in geen enkel voertuig is de teller al aangepast. En als dat toch het geval is, dan kan er geen connectie gemaakt worden met de externe server,” zegt Sam Bouchal, woordvoerder van BTF.