Tram ontspoord in Antwerpen: technisch probleem met wissel

Vanochtend rond 8 uur is een tram ontspoord van lijn 15 richting Linkeroever op het kruispunt van de Belgiëlei met de Lange Leemstraat in Antwerpen. "Door een technisch probleem met een wissel is de tram per ongeluk rechts afgeslagen en op een bus van lijn 17 gebotst", vertelt Marco Demerling van De Lijn. "Daardoor is de tram dus ontspoord en dat heeft voor heel veel hinder gezorgd."

Het ongeval zorgde enkele uren voor ernstige hinder op de tramlijnen 2, 4, 6 en 15 in de binnenstad. Ondertussen is de tram weer op de sporen gezet en verloopt het tramverkeer weer normaal.