Donald Trump nu ook officieel gedagvaard door onderzoekscommissie over bestorming Capitool

Indien Trump de dagvaarding simpelweg negeert, riskeert hij voor het gerecht te moeten verschijnen voor minachting van het Congres. Net vandaag raakte bekend dat zijn vroegere adviseur Steven Bannon veroordeeld werd tot 4 maanden cel en een boete van 6.500 dollar omdat hij weigerde voor de commissie te getuigen en geen documenten wilde overmaken.

Aanhangers van Trump bestormden op 6 januari 2021 de parlementszetel in Washington met geweld, kort nadat Trump in een speech opnieuw verklaarde dat de verkiezing van hem gestolen was. Het Congres was op het moment van de bestorming aanwezig in het Capitool om de overwinning van Biden in de presidentsverkiezingen formeel te bevestigen.