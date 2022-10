Belgisch UFO-meldpunt kreeg dit jaar al 173 meldingen: "Het meeste kunnen we rationeel verklaren"

Opvallende lichtbollen, felle flitsen of ondefinieerbare vormen: het Belgisch UFO-meldpunt kreeg dit jaar al 173 keer een vraag over een vreemde verschijning in de lucht. "Maar het grootste deel is op basis van locatie en tijdstip rationeel te verklaren", zegt coördinator Frederick Delaere in het Radio 1-programma "Het uur van de waarheid". Opmerkelijk: in het coronajaar 2020 ontving het meldpunt meer dan 400 meldingen. "Maar toen zaten we ook met z'n allen thuis."