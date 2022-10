Is nieuwe verrassing al in de maak en wordt Boris Johnson opnieuw Brits premier? "Bijna niet in te beelden, maar zou zomaar kunnen"

De schandalen

Op 15 mei 2020, in het midden van de eerste coronalockdown, werd een feestje gehouden in de tuin van Downing Street 10, de ambtswoning van de premier. Johnson werd er samen met zijn verloofde en verschillende nauwe medewerkers gefotografeerd. Dat zou later de basis vormen van het "partygate-schandaal" dat uiteindelijk in december 2021 losbarstte. Het was het begin van een resem feestjes. Zo weerklonk een week later alweer feestgedruis, maar december 2020 bleek met zes feestjes een drukke maand te zijn.

Eind mei 2020 bleek ook dat Johnson al sinds maart zijn topadviseur Dominic Cummings een hand boven het hoofd hield. Die reisde, samen met zijn zieke vrouw, 400 kilometer ver naar zijn ouders in Durham terwijl de coronaregels de Britten toen oplegden hun huis niet te verlaten.

De coronaschandalen brachten Jonhson aan het wankelen, maar toch overleefde hij de vertrouwensstemming die erop volgde. De echte barsten begonnen zich te vormen toen de eerste minister ontslag nam in december 2021. Minister van Brexit David Frost vertrok uit onvrede met het beleid.

Verschillende ministers volgden zijn voorbeeld in juli 2022 toen aan het licht kwam dat Johnson op de hoogte was van het wangedrag van "deputy chief whip" Chris Pincher. Die zou in een dronken bui mannen hebben lastiggevallen in een private club. Het was uiteindelijk dat schandaal dat Johnson deed vallen.