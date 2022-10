Vrouw van 96 in Meerhout overleeft gasexplosie in keuken omdat ze net in badkamer was

Door een gasexplosie is een huis in de Lindestraat in Meerhout zwaar beschadigd. De bewoonster, een vrouw van 96, was net in de badkamer toen de explosie plaatsvond in haar keuken. Ze raakte niet gewond, maar was wel in shock. Het gebouw heeft veel scheuren in de muren, en ook de inboedel van de keuken, veranda, en woonkamer is beschadigd. De oorzaak van de gasexplosie is niet bekend.