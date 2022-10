Vanaf november zijn vaccinatiecentra minder open, apothekers zullen dan ook vaccineren tegen COVID-19

Sinds de start van de herfstcampagne zijn meer dan 2,3 miljoen prikken gezet in Vlaanderen. De meest kwetsbare groepen zijn in groten getale ingegaan op de uitnodiging: 72,33% van de 65-plussers is gevaccineerd. Bij de 80-plussers gaat het om 61,36%. Bij de 50-64-jarigen staat de vaccinatiegraad momenteel op 53,99%. In de jongste groepen van 18-50 jaar heeft ook al 24% zich laten vaccineren. Volgende week (tot 31/10) staan er nog bijna 350.000 afspraken gepland in de vaccinatiecentra.