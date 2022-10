Waarom klimaatconferenties blijven vasthouden aan maximaal anderhalve graad opwarming, hoewel dat doel al lang niet meer realistisch lijkt

Een jaartje uitstel dus voor betere "NDC's" (Nationally Determined Contributions), de klimaatdoelstellingen die ieder land (of een groep landen zoals de EU) moet indienen. Maar het heeft nauwelijks aarde aan de dijk gezet, zo bleek afgelopen week in enkele nieuwe klimaatrapporten: tot nu toe gaven amper een 25 tal landen (van de 193) hun NDC een update. De mondiale uitstoot zou daardoor tegen 2030 met 1 procent extra verminderen, terwijl 45 procent nodig is. De VN spreekt over "een verloren jaar" en noemt de inspanningen "ruim onvoldoende".

Ons koolstofbudget, de hoeveelheid CO₂ die we maximaal nog mogen uitstoten om de anderhalve graad te halen, slinkt zienderogen. Eigenlijk zou het allemaal zeven keer sneller moeten gaan wat betreft het afbouwen van onze uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂ en methaan. Op papier kan het nog altijd. "Het venster is er, maar we zien ook dat het zich aan een razend tempo aan het sluiten is", vertelt Thiery.

Aan het huidige tempo is het koolstofbudget voor anderhalve graad helemaal op over ongeveer acht jaar. Vanaf dan zouden we dus volledig koolstofneutraal moeten worden om het niet verder te laten lopen, maar de ambitie is momenteel om in 2050 koolstofneutraal te worden - althans toch in de EU, Japan, de VS, Canada, Korea en enkele andere landen - en dat wordt al een heikele klus. Om die te laten slagen, is het net heel belangrijk om tussen nu en 2030 al heel wat voorbereidend werk te doen qua vermindering van de uitstoot.