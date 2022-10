Oud-leerling (15) bedreigt andere tiener met nepwapen op school in Lembeek, school start tuchtprocedure

Intussen heeft ook de directie van de school gereageerd op het incident. "Leerkrachten hebben de oud-leerling gevraagd het terrein te verlaten en dat heeft hij ook gedaan, zonder dat er een gevecht of schermutseling is geweest", zegt directeur Herman Marissens. "Het is ook niet zo dat eender wie zomaar het schooldomein kan betreden. Er is camerabewaking aan de poort en via een raam ernaast is er ook visueel toezicht. Maar onze school telt meer dan 400 leerlingen, waarvan sommigen nieuw zijn. De leerkrachten kennen dus niet het uitzicht van elke leerling. Aan een volwassene zullen we telkens vragen met welke bedoeling hij of zij het domein wil betreden."

Volgens Marissens lag een ruzie tussen 2 leerlingen aan de basis van het voorval. "Eén van de twee heeft dan een vriend laten langskomen." De school start nu een tuchtprocedure op voor één van de betrokken leerlingen.