Project Ovenbuur Bocholt: “Mensen samenbrengen rond de bakoven, zoals vroeger de arbeidersvrouwen van de Poederfabriek"

“We willen hier het verhaal van graan tot brood vertellen en mensen laten zien op welke manier onze voorouders zorgden voor hun eten”, vertelt Toon Verlaak, voorzitter van vzw Ovenbuur Bocholt en zelf molenaar van de Sevensmolen in Kaulille. “Rond 1880 kwamen er heel wat mensen uit West-Vlaanderen naar Bocholt om te komen werken in de Poederfabriek in Kaulille. Er was geen bakker in het dorp dus moesten zij hun eigen brood bakken. De fabriek bouwde bij elke 4 of 5 arbeidershuisjes een bakoven. Een van de vrouwen stak de oven aan en de andere vrouwen kwamen met hun gekneed en gerezen brood naar de oven. Terwijl de broden bakten, konden ze rond de oven lief en leed aan elkaar vertellen. Daar komt de naam “Ovenbuur” vandaan en dat idee van samenkomen willen we ook terugbrengen.”