Familie en vrienden nemen afscheid van filmregisseur Julien Vrebos met plechtigheid in teken van Brussel

"Hij was zoals wij het zeggen 'een copain'", zegt Vanhengel. "Hij was een authentieke mens die heel begaan was met de mensen rondom hem. Hij wou hen leren kennen tot in het diepste van hun vezels, dat intrigeerde hem. Daarnaast ken ik geen enkele cameraman of cineast die zo mooie beelden kon maken. Elk beeld dat hij schoot was tot in de allerkleinste puntjes verzorgd. We verliezen een kunstenaar."