BEKIJK - Winnende foto's van wedstrijd uit het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist vormen een nieuwe tentoonstelling

De wedstrijd natuurfotografie kreeg dezelfde naam als de nieuwe tentoonstelling: "Het Zwin inspireert". De enige voorwaarde voor de wedstrijd was dat de foto’s in het Zwin Natuur Park of de onmiddellijke omgeving daarvan genomen moesten worden, met respect voor de natuur. Gespecialiseerde apparatuur had je er niet voor nodig, want de foto's mochten zelfs met de smartphone of tablet genomen worden.

Het bleek een succes, met meer dan 800 inzendingen. "Dat is meer dan dubbel zoveel als onze vorige wedstrijd in 2019", vertelt directeur Ina De Wasch. "Zowel amateurs als professionals van over heel het land namen deel en dat doet ons uiteraard een groot plezier. Er waren drie categorieën voor de volwassenen: dieren, planten en landschap. Onder de 18 jaar maakten we geen onderscheid en ook daar kwamen parels uit. Onze jongste winnares is pas 11 jaar en afkomstig uit Nederland."