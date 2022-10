Nederlander bewijst via Google Streetview dat bord betalend parkeren in Turnhout verdween: boete kwijtgescholden

In maart 2015 voerde de NMBS betalend parkeren in op de parkeerterreinen aan het station in Turnhout. Er werd te veel geparkeerd door niet-reizigers, omdat in de straten errond ook moet betaald worden.

Op 15 oktober parkeerde een Nederlandse toerist zijn auto op de parking bij de frituur aan perron 2, ter hoogte van de Guldensporenlei. Toen hij terugkwam, zag hij dat hij een parkeerbon had gekregen. Dat vond hij vreemd, omdat hij nergens een aanduiding had gezien, dat er moest betaald worden om te parkeren.

Hij nam wat foto's en vergeleek die thuis met de beelden van de parking op Google Streetview. Daar zag hij dat er wel borden gestaan hebben, maar dat die er niet meer stonden, toen hij er parkeerde. Met dit bewijs in de hand tekende hij bezwaar aan. Enkele dagen later kreeg hij te horen dat er inderdaad een vergissing was gebeurd en dat hij niet meer hoefde te betalen.