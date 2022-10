Gasprijs sloopt symbolische grens van 100 euro: is mijn voorschotfactuur nu niet te hoog?

Wat kunnen we uit de verschillende formules besluiten? "Wie de formule 101 heeft, zal meteen van de huidige prijsdaling genieten", zegt Dieter Jong. "Het kan zinvol zijn om een lagere voorschotfactuur te vragen." Al hangt het ook hier af van wanneer jouw contract is ingegaan en welk voorschot je betaalt.

Wie formule 103 of 303 heeft, zal pas in januari van de prijsdaling profiteren. Want dat cijfer "3" op het eind van de formule betekent dat de prijs vastgeklikt wordt tijdens de drie maanden van het laatste trimester: oktober, november en december. Wie vooraan een "1" heeft staan (103), heeft een tarief dat berekend wordt op de gemiddelde prijs van één voorafgaande maand, dat is nu de maand september. In september lag de prijs al wat lager en die is dan vastgeklikt voor oktober, november en december.

Wie vooraan een "3" heeft staan (303), krijgt een tarief dat gebaseerd is op de gemiddelde prijs van drie voorafgaande maanden: juli, augustus en september. De piek van augustus zit dan nog mee in wat je de komende drie maanden gaat betalen. "Een lagere voorschotfactuur vragen is dan nog niet aan de orde. Wie een 303-formule heeft, zal de piek van augustus pas dit trimester betalen." zegt Dieter Jong.