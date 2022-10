Staatssecretaris De Bleeker: "Leverancier moet voorschotfactuur sneller aanpassen als prijzen op markt significant dalen" 

De Bleeker (Open VLD) vertelt ook dat de energieleveranciers gevolg geven aan haar oproep om hun klanten beter te informeren. De leveranciers liggen al een hele tijd onder vuur, omdat ze slecht bereikbaar (met erg lange wachttijden aan de telefoon) zijn en onvoldoende uitleg kunnen geven aan de klanten over hun voorschot.

Bij de FOD Economie zijn er dit jaar al ruim 1.600 meldingen binnengekomen over 7 verschillende leveranciers, waartegen de economische inspectie een onderzoek is gestart. Vorig weekend gaf De Bleeker de leveranciers één week de tijd om hier iets aan te doen. "Los het op of er komen juridische stappen", was de waarschuwing.