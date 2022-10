3 politiezones in Vlaams- en Waals-Brabant slaan handen in elkaar in de strijd tegen criminaliteit

Drie politiezones in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant hebben een grootschalige actie gehouden in de strijd tegen woninginbraken. "Deze gezamenlijke actie heeft als doel het aantal diefstallen te verminderen en de pakkans van daders te verhogen", klinkt het bij de zones. Aanvullend op deze actie pakken de zones intussen ook de alcohol- en drugsproblematiek in het verkeer aan.

De actie werd tot in het kleinste detail voorbereid en zorgde voor controles op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen. Tijdens deze controles werden de boorddocumenten van elk voertuig gecontroleerd en moesten bestuurders alcohol- en drugstests afleggen. Verder waren ook patrouilles in anonieme voertuigen op pad. In totaal werkten dan ook meer dan 50 politiemensen mee aan deze actie.

In totaal werden 1.000 voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders legden een positieve ademtest af en nog eens twee een positieve speekseltest. Er werden twee gerechtelijke pv's opgesteld voor drugs en een persoon werd opgepakt omdat die een aanzienlijke hoeveelheid drugs in zijn voertuig had. Twee voertuigen werden weggesleept omdat er geen geldig rijbewijs kon getoond worden en in totaal werd 1,2 kilogram hasj en 10 gram cannabis in beslag genomen. Er werden ook nog pv's voor verkeersinbreuken allerhande uitgedeeld.

De zones kijken tevreden terug op de samenwerking en plannen in de toekomst nog dergelijke acties op het terrein.