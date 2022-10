Eerste bomen van stadsbos aangeplant in Saffrou-wijk in Oudenaarde

Projectontwikkelaar Revive heeft vanmorgen de eerste fase van het nieuwe stadsontwikkelingsproject Saffrou in Oudenaarde officieel ingehuldigd. Het gaat om een woon- en werkwijk op de vroegere Saffre Frères textielfabriek. Ongeveer de helft van de site is klaar, de eerste bewoners namen er ondertussen al hun intrek. Saffrou wordt volgens de projectontwikkelaar de duurzaamste woon- en werkwijk in de streek. In de eerste fase werd geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. De gebouwen worden uitsluitend met behulp van warmtepompen verwarmd en bovenop de gebouwen liggen er zowel groendaken als zonnepanelen.