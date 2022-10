Aanleg van elektriciteit op spoorlijn tussen Mol en Hasselt loopt half jaar vertraging op

Een derde oorzaak van de vertraging is een probleem bij het bouwen van een nieuwe brug in Beringen, over de Koerselsesteenweg. Daar is een hogere brug nodig om bovenleidingen boven het spoor te kunnen voorzien. Ook het bouwen van die brug heeft vertraging opgelopen, waardoor de werken aan het spoor noodgedwongen uitgesteld moeten worden.

In Mol en Balen zijn alle werkzaamheden zo goed als achter de rug. Ook de bovenleidingen zijn er bijna over het hele traject van 38 kilometer, behalve dan in Beringen. Als die ook geïnstalleerd zijn, volgen er nog enkele kleinere werkzaamheden, controles en testritten.