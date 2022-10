Een kleintje met mayo en een frikandel? Ook je bestelling in de frituur is tot 20 procent duurder geworden

Een bezoekje aan de frituur, het is voor heel wat Belgen maandelijkse of zelfs wekelijkse kost. En dus is het jou misschien ook al opgevallen, dat je rekening daar wat gestegen is in vergelijking met enkele maanden geleden. Dat bevestigt ook het Nationaal Verbond van Frituristen Navefri.

"Naar schatting is een bestelling met zo'n 10 tot 20 procent gestegen", zegt voorzitter Bernard Lefèvre. "Waar een gemiddeld pakje frieten 2 tot 3 euro kostte, is dat nu 2,5 tot 3,5 euro. De prijzen van de frituursnacks zijn nog wat meer gestegen, omdat daar de keten van grondstof tot frituur langer is dan bij de aardappelen."