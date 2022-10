Gentse regisseur Lukas Dhont valt op Amerikaans filmfestival opnieuw in de prijzen met "Close"

De Silver Hugo Juryprijs is er een in de hoofdcompetitie van het filmfestival in Chicago. In haar rapport heeft de internationale jury het daar over "een gevoelige, humanistische film die onze menselijke instincten voor contact en genegenheid viert, te midden van de overweldigende druk om ons te conformeren". En verder ook lof voor de regisseur en de acteerprestaties: "Dit is een zeer ontroerende tour de force van regisseur Lukas Dhont, die de hele cast tot geweldige prestaties leidt."