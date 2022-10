Herdenkingsmuur ingehuldigd: "Op amper zes jaar tijd moesten we afscheid nemen van vijf kindjes" 

De Vrije Basisschool Sint-Gertrudis in Landen heeft een herdenkingsmuur ontworpen voor de vijf kinderen die ze de afgelopen zes jaar hebben moeten afgeven. Een verlies dat de school voor altijd met zich meedraagt. "Het verlies weegt zwaar op alle collega's, maar zeker ook op de klasgenootjes voor wie er plotseling iemand uit hun vriendenkring weggerukt wordt", zegt Juf Inge. "De herdenkingsmuur is bedoeld om het verdriet een plaats te geven en vooral de kindjes nooit te vergeten."

De muur is een afbeelding van de kleine prins die opkijkt naar de sterrenhemel. "Elk sterretje staat voor een kind en bij elk sterretje hoort een verhaal over wie dat kind was en voor altijd zal blijven in ons hart", vult Juf Inge aan. "Naast de inhuldiging van de muur hebben we ook een lichtjeswandeling georganiseerd. Bij deze wandeltocht leidden de lichtjes ons op symbolische wijze. Het was een moment van warmte en vriendschap waarbij we vooral hopen dat er nooit meer sterretjes moeten bijkomen."