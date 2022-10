Jacht op everzwijnen geopend: “Nultolerantie voor dieren op ons grondgebied”

Vandaag vindt in Perk een jacht plaats om de everzwijnen in de gemeente aan te pakken. Het is niet duidelijk om hoeveel everzwijnen het gaat. “Er werden verse sporen en uitwerpselen teruggevonden”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Alles wijst er dus op dat er everzwijnen zitten. We vermoeden dat ze zich ophouden in de maïsvelden. Die maïs wordt vandaag geoogst en dus wordt op dat moment een vergunde jacht georganiseerd. Voor everzwijnen geldt in Steenokkerzeel een nultolerantie. Dat is zo overeengekomen met jagers, milieuverenigingen en het Agentschap Natuur en Bos omdat ze heel wat schade kunnen veroorzaken. Het gaat ook om risicobeheersing van wildziekten en populatiebeheer. Er zijn bij ons ook al enkele schadegevallen gemeld, in maïsvelden maar ook in enkele tuinen van mensen.”