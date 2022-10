Kindster uit "Indiana Jones" en Harrison Ford herenigd na 38 jaar: "Teruggekatapulteerd naar heerlijke herinneringen"

"We waren op D23 en ik kreeg te horen dat Harrison Ford er zou zijn. We waren in de foyer voor artiesten met zoveel acteurs, producers en regisseurs, en de persoon die toegewezen was om mij te begeleiden zei: "Harrison Ford staat hier buiten. Wil je even hallo gaan zeggen?" Ik dacht bij mezelf: "Ja, natuurlijk! Ik heb hem in geen 38 jaar gezien." Dus ik ga naar buiten en ik zie hem op zowat 5 meter van mij staan, in gesprek met Phoebe Waller-Bridge. En terwijl ik naar hem toe stap, klopt mijn hart in mijn keel. Ik denk: "Gaat hij me wel herkennen? De laatste keer dat ik hem zag, was ik nog een kind."

"Terwijl ik dichterbij kom, draait hij zich om en wijst hij met zijn vinger naar mij. Hij heeft die typische, beroemde, norse Harrison Ford-blik. En ik denk: "Oh help, hij denkt waarschijnlijk dat ik een fan ben en hij gaat mij nu vertellen dat ik uit zijn buurt moet blijven." Maar hij kijkt en wijst naar mij en zegt: "Ben jij Short Round?". Ik werd onmiddellijk teruggekatapulteerd naar 1984, toen ik nog een klein kind was, en ik zeg: "Ja, Indy." "Kom hier", zegt hij, en hij geeft me een dikke knuffel."

"En toen ik mijn armen om hem heen sloeg, kwamen al die heerlijke herinneringen terug. Het voelde zo comfortabel. Het was wonderlijk, hij is een wonderlijke man, een van de meest genereuze mensen op deze planeet." Quan postte enkele foto's op Instagram: "I love you, Indy."