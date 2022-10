Man die 8 jaar cel kreeg in drugsdossier gevat in Wilrijk

Op 30 juni 2022 werden 26 mensen veroordeeld tot straffen van 1 tot 8 jaar. Ze waren allemaal lid van een bende die minstens 12 partijen cocaïne had ingevoerd. De man van 35 die nu werd opgepakt in Wilrijk, had daar een belangrijk aandeel in.

Het vonnis is intussen definitief. Daarom wilde het parket de man ook naar de gevangenis brengen. Dat gebeurde afgelopen woensdag in samenwerking met de Antwerpse politie.