Mark "Luke Skywalker" Hamill leidt een "Army of drones" voor Oekraïne

Hamill is een van de ambassadeurs van United24, het fondsenwervingplatform van de Oekraïense regering. Ook Barbra Streisand is ambassadrice. Haar grootouders ruilden tientallen jaren geleden Oekraïne in voor de VS. De Amerikaanse zangeres en actrice focust zich op een ander aspect, namelijk op medische hulp voor het land.



Eind september hield de Oekraïense president Voldomir Zelenski nog een videogesprek met Mark Hamill. Toen de uitnodiging daarvoor via Zelenski's administratie kwam, dacht Hamill dat het om een grap ging. Maar de president wilde hem wel degelijk spreken. De vraag kwam of Hamill zich wilde inzetten om militair materiaal binnen te halen. "Ik denk dat ze me kozen omdat "Army of Drones" klinkt als een aflevering van "Star Wars"", lacht Hamill in de podcast.