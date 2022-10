Nieuwe Salangaanbrug over kanaal in Vilvoorde is ode aan verongelukte Frederik Vanclooster

Hierdoor wordt de brug een eerbetoon aan Frederik Vanclooster. Tijdens het nieuwjaarsfeest in 2020 sukkelde hij even verderop aan De Kruitfabriek in het kanaal en overleed. Frederik Vanclooster werd daarna ook postuum tot stadsambassadeur benoemd. De verwijzing naar Salangaan, de gierzwaluw, is anderzijds ook neutraal, want de sierlijke vogel is in de zomermaanden talrijk boven het kanaal aanwezig.