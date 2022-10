Opnieuw chemisch drugsafval gedumpt, nu bij woning in Turnhout. Politie en parket waarschuwen: "Blijf eraf"

Het parket meldt dat het al de derde keer is deze week dat er in de regio drugsafval gevonden werd. Eerder werd afval gedumpt aan natuurgebied Ginnekenshoek en aan Vogelenzang, allebei in Beerse.

Politie en parket waarschuwen iedereen nu dat zulk afval gevaarlijk is. Ze doen dat omdat ze vermoeden dat veel mensen en jeugdbewegingen met het mooie weer de natuur in zullen trekken dit weekend. Wie vaten met chemische stoffen vindt, wordt aangeraden eraf te blijven, afstand te bewaren en de politie te verwittigen.

De politie op de hoogte brengen kan ook anoniem en online via de website drugsplantageontdekt.be. Dat geldt zowel voor cannabisplantages als voor drugslabs en gedumpt chemisch afval.