Open VLD pleit voor inburgeringscursus in land van herkomst bij huwelijksmigratie

Wie in het kader van volg- en huwelijksmigratie naar ons land komt, moet in het land van herkomst een inburgeringscursus Maatschappelijke integratie hebben gevolgd en een inburgeringscursus Nederlands hebben opgestart. Dat is een van de stellingen die zijn goedgekeurd op het partijcongres van Open VLD in Brussel. Het is het laatste congres in een reeks van vier, waarmee het partijprogramma van de verkiezingen van 2024 wordt vormgegeven.