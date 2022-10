Opvallende geluidskunst van oude Saab en 4 koperblazers op festival OORtreders in Pelt

OORtreders is een festival dat in het teken staat van kunst en geluid. Vrijdagavond kon organisator Musica al rekenen op ongeveer 150 bezoekers. Het festival loopt nog heel het weekend in en rond het domein Dommelhof in Pelt, waar ook de vaste collectie klankkunstinstallaties in het Klankenbos te vinden is. Meer dan 30 artiesten treden er aan met installatiewerk, performances, filmvoorstellingen en luistersessies. Meer info is te vinden op de website van het festival.