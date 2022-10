Politie Regio Turnhout brengt hond naar asiel nadat filmpje van mishandeling op sociale media werd gedeeld

Iemand die bekend is bij het dierenartsencentrum De Blauwe Ark in Turnhout filmde hoe een man in de Herentalsstraat in Turnhout een herdershond schopte en ertegen brulde. Het dierenartsencentrum zette de beelden op zijn Facebookpagina en bezorgde het filmpje ook aan de politie.

De politie liet daarop weten dat de man kon geïdentificeerd worden en dat er een onderzoek werd gestart. Er werd een PV opgemaakt tegen de man. Zondagochtend meldde de politie ook dat ze de hond heeft opgehaald bij de man en dat die hem vrijwillig heeft afgestaan.

Het dier verblijft nu in dierenasiel Veeweyde. "Daar wordt de hond nu met de beste zorgen omringd en verblijft het dier in een veilige omgeving. Volgens de eerste vaststellingen zijn er bij de hond geen uitwendige tekenen van ondervoeding of andere verwaarlozing te zien en stelt het dier het naar de omstandigheden goed. Dierenverzorgers bij Veeweyde volgen de situatie de komende tijd van dichtbij op", meldt de Politie Regio Turnhout op haar Facebookpagina."