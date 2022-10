Open VLD-voorzitter Lachaert niet te spreken over actie politievakbonden bij partijcongres: "Betogen is oké, deze intimidatie niet"

Begin dit jaar was er een akkoord met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V): er zou een loonsverhoging komen van 60 euro netto per maand. Maar op het begrotingsoverleg besliste de regering dat het extra geld gespreid zal worden over drie jaar.

"Wij vragen in eerste instantie respect", zegt Vincent Houssin van de liberale vakbond VSOA. "Respect voor de politie, dat is ook wat de regering beloofd heeft bij haar aanstelling. We vragen ook respect voor de verworven rechten en voor de afgesloten akkoorden, waar de minister van Binnenlandse Zaken wel degelijk een mandaat voor had."