80.000 mensen betogen in Berlijn uit solidariteit met protesten in Iran 

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn zo'n 80.000 mensen op straat gekomen uit solidariteit met de protestbeweging in Iran. De organisatoren hadden 50.000 mensen verwacht. Volgens de politie waren er geen grote incidenten. De protesten in Iran zelf begonnen ruim een maand geleden, na de dood van een jonge vrouw die was opgepakt door de zedenpolitie.