Man die in maart verkeersdrama met carnavalsgroep in Strépy veroorzaakte, blijft langer in de cel

Zelf zei hij dat hij 90 kilometer per uur reed, maar uit onderzoek blijkt nu dat hij 160 kilometer per uur reed op een plaats waar 50 per uur toegestaan is. De bestuurder had ook net te veel alcohol in zijn bloed, en hij filmde de snelle rit met zijn gsm. Bij het drama in het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies, een deelgemeente van La Louvière, vielen zes doden en tien zwaargewonden.