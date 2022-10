Meerdere boetes voor foutief rijden op de busstrook op kruispunt in Kortrijk

Een controleur van De Lijn stond op vrijdag 14 oktober te wachten aan de bushalte bij het kruispunt aan de Menenpoort. Aan dat kruispunt zijn meerdere busstroken: twee in de Meensestraat richting het kruispunt en een in de Noordstraat in de richting van het kruispunt. Daar zag hij dat veel auto's die busstroken gebruiken om op het kruispunt rechtdoor te rijden. "Dat mag niet", verduidelijkt Frederik Wittock van De Lijn.

"Daar mag je enkel de busstrook gebruiken om links of rechts af te slaan. Als je dan toch de wachtende rij auto's wil voorsteken via de busstrook om alsnog rechtdoor te rijden, dan respecteer je het verkeersreglement niet en kan een vlotte doorstroming niet gegarandeerd worden", legt Wittock uit. "Onze controleur besloot in te grijpen en hij heeft elf boetes van 107 euro uitgeschreven."