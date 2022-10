Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (VB) tegen de grond gewerkt voor hij lezing geeft in Leuven

De lezing van Dewinter in deelgemeente Kessel-Lo was al omstreden. Het stadsbestuur had verschillende vragen gekregen om de lezing van de voorman van Vlaams Belang in een stedelijk ontmoetingscentrum te verbieden, maar burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) was daar niet op ingegaan omdat het boek van Dewinter niet onwettig is.

Het begrip "omvolking" is een complottheorie die vlot wordt gedeeld in extreemrechtse en radicaal-rechtse kringen, en die stelt dat de oorspronkelijke bevolking geleidelijk wordt vervangen door een bevolking met een niet-westerse cultuur. Daarbij wordt meestal verwezen naar moslims. De term is gebaseerd om het Duitse "Umvolkung", een begrip waarmee de Duitse nazi's verwezen naar de politiek om voormalige Duitse gebieden na de herovering opnieuw te "germaniseren".