Voor de tweede keer in een week wordt kind in levensgevaar vermist in Nederland

Voor de tweede keer in minder dan een week is er in Nederland een zogenoemd Amber Alert uitgestuurd, een opsporingsbericht voor een vermist kind dat in levensgevaar is. Ditmaal is er in Den Haag een 11-jarige jongen vermist. Vorige dinsdag was er nog een opsporingsbericht voor het 10-jarige meisje Hebe, dat samen met haar begeleidster was vermist. Hun lichamen zijn twee dagen later gevonden in een auto in het water, wellicht na een ongeval.