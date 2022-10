Voormalig Chinees president Hu Jintao plots uit partijcongres geleid

Volgens VRT-journalist en Chinakenner Tom Van de Weghe was het een bijzonder ongewoon tafereel. "Mogelijk had het iets te maken met de gezondheid van Hu Jintao. De man is bijna 80 en zag er wat bleekjes uit", zei Van de Weghe.



"Maar het kan ook om een gedwongen verwijdering gaan. Want Hu Jintao liet al in het verleden verstaan dat hij geen voorstander is van een derde ambtstermijn van president Xi, waardoor een einde komt aan dat zogeheten collectieve leiderschap in China."