75 GAS-boetes voor niet tijdig binnenhalen van afvalcontainer in Sint-Niklaas

De milieupolitie controleerde de voorbije week in 30 straten in Sint-Niklaas of de afvalcontainer op tijd van het voetpad of de straat gehaald was. Dat moet namelijk de dag van de ophaling vóór middernacht gebeuren. Als dat niet op tijd gebeurt, kan dat vervelend of hinderlijk zijn voor bijvoorbeeld ouders met een kinderwagen, mindervaliden of mensen met een visuele beperking.

Wie z'n afvalcontainer niet op tijd binnenhaalt riskeert dan ook een GAS-boete. Dat was de afgelopen week het geval voor 75 inwoners van Sint-Niklaas.