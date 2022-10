België eindigt derde op internationaal tornooi voor amputatievoetbal in Brugge

"G-sport in het algemeen zit in de lift, maar wij hinken nog wat achterop. We vallen dan wel onder G-sport, maar we moeten een beetje onze eigen weg zoeken. We hopen ooit in een stadion met redelijk wat volk te spelen." De regels bij amputatievoetbal zijn gelijkaardig met die van gewone voetbal. "Normaal spelen we zeven tegen zeven, maar vandaag is het vijf tegen vijf. Slidings zijn niet toegestaan, krukken van een andere speler aanraken is hands, de keeper heeft maar één hand en mag niet van de doellijn. We spelen met jeugddoelen, maar voor de rest is alles hetzelfde. Onze spelers staan zelfs sneller recht dan een gewone voetballer."