Boris Johnson haakt af voor de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij

De geruchten over een mogelijke comeback zwollen gisteren nog aan toen de oud-premier vervroegd terugkeerde van een vakantie in de Dominicaanse Republiek. Voor alle duidelijkheid: Boris Johnson heeft nooit openlijk gezegd dat hij kandidaat was om de Conservatieve Partij weer te gaan leiden. Het waren vooral aanhangers van hem die aangaven dat hij kon rekenen op de steun van meer dan 100 leden van het Lagerhuis, dé voorwaarde om kandidaat te mogen zijn.

"De voorbije dagen ben ik onder de indruk geraakt van het aantal mensen dat aangaf dat ik nog eens zou deelnemen aan de verkiezing voor partijleider", schrijft Boris Johnson in een mededeling. Hij is er naar eigen zeggen nog altijd van overtuigd dat hij het best geplaatst is om zijn partij in 2024 naar een nieuwe kieszege te leiden. Hij heeft ook de steun van 102 Lagerhuisleden, schrijft hij.

"Maar in de loop van de voorbije dagen ben ik tot het besluit gekomen dat dit gewoon niet de juiste keuze zou zijn. Je kan niet regeren als je geen eengemaakte partij in het parlement achter je hebt." Daarom zal Johnson geen kandidaat zijn. "Ik blijf ervan overtuigd dat ik veel te bieden heb, maar dit is gewoon niet het juiste moment."