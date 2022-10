Jonge regisseur getuigt over mentale problemen en verlies van beide ouders: "Zij vonden geen taal om erover te praten"

"Mijn werk start vaak bij een bepaald gevoel of een vraag die ik zelf heb over iets wat ik niet begrijp", zegt Dewulf in "De ochtend" op Radio 1. "Bij "Liefdestips aan mezelf" gaat het over liefde en mentale gezondheid. Over hoe je soms probeert te ontsnappen aan mentale gezondheid in de liefde of in gezien willen worden door iemand. Daar worstelde ik zelf ook hard mee. Ik heb zelf ook al met donkere gedachten gezeten en vroeg me af hoe ik daarmee kon omgaan."