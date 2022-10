Chinese president Xi Jinping wint zoals verwacht een derde ambtstermijn

Xi stelde ook de nieuwe leden van het Permanent Comité van het Politbureau voor. Dat is het machtigste politieke orgaan in China. Li Qiang is aangeduid als de nieuwe premier, de nummer twee in het overheidsapparaat. Hij is een vertrouweling van Xi Jingping, werkte eerder als diens stafchef, en tot vandaag was hij partijchef in Shanghai.

"Met Qiang als premier beloont Xi Jinping een man die zeer loyaal is aan hem. Li Qiang is ook het brein achter de keiharde lockdown in Shanghai. Dat voorspelt weinig goeds voor wie dacht dat het zerocovid-beleid van de Chinese regering zou afgezwakt worden", aldus Tom Van de Weghe.

De keuze voor Li Qiang is opvallend omdat hij voordien nooit een lid was de Chinese Volksregering, bijvoorbeeld als vicepremier. Dat is een gebruikelijke tussenstap om in de hoogste partijregionen te geraken. "Li Qiang maakt een heuse blitzcarrière. Maar juist door zijn gebrek aan ervaring zal hij meer afhankelijk worden van Xi Jinping, die in praktijk zijn macht verder uitbreidt. De vorige premier Li Keqiang was vaak krtisch voor de president. Daar wou Xi duidelijk van af", besluit Van de Weghe.

Nog opvallend: er is geen enkele vrouw te bespeuren in de nieuw verkozen partijorganen.