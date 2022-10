"De nieuwe keizer": welke kant gaat China op met Xi Jinping als absolute leider?

Een ding is zeker: de Chinese droom is voor Xi Jinping niet compleet als Taiwan niet is teruggekeerd in "de schoot van het moederland". In zijn openingstoespraak op het partijcongres benadrukte Xi - net als vorige jaren - dat dat bij voorkeur op een vredevolle manier gebeurt. "We voelen ons verwant met onze Taiwanese landgenoten", zei Xi en "we zullen de hereniging promoten op een vredevolle manier".