Vlaams minister Demir (N-VA) schort subsidies aan KU Leuven op in verband met verkrachtingszaak

Verschillende Mediahuis-kranten kwamen gisteren met een aantal zorgwekkende berichten over de KU Leuven. De universiteit zou in 2016 meteen na de feiten op de hoogte zijn gebracht dat een professor pedagogie een studente verkracht had, maar greep niet in. De professor kon na de officiële klacht in 2018 en een melding aan rector Luc Sels nog maanden aan de slag blijven. Hij kon namens de KU Leuven bovendien publicaties blijven plaatsen en ontving ook een prijs.