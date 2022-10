Een parlementsvoorzitter kan wel degelijk het verschil maken 

Het ging in "De zevende dag", en op RTL, in "C'est pas tous les jours dimanche", over de fiscale hervorming. Of liever over de noodzaak ervan. Er is over de partijgrenzen heen overeenstemming over het doel van zo'n hervorming: vooral mensen die werken moeten netto meer overhouden van hun loon. En ook over de manier waarop is geen discussie: dat doe je door de lasten op arbeid te verminderen. Maar dan komt de aap uit de mouw: want door die lasten te verminderen, krijgt de overheid minder inkomsten en moeten die dus gecompenseerd worden.