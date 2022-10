BEKIJK - Garnaalkrokettenfestival in Oostende lokt bezoekers van over heel het land: 4.000 mensen eten 30.000 kroketten

Voor het eerst is het festival verspreid over twee dagen. 4.000 bezoekers tekenden present. "De postcodes leren ons dat ze van over het ganse land komen. We hebben uiteraard ook Oostendenaars, maar we merken toch dat 60 procent van elders komt. Dat doet ons zeker plezier om met een uniek product mensen naar Oostende te lokken. Voor toerisme Oostende is het ook de bedoeling om de horecasector een duwtje in de rug te geven."