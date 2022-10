Gloednieuw Cactus Muziekcentrum in Brugge valt in de smaak bij het publiek: "De geluidskwaliteit is schitterend"

"Voor mij is dit een kleine versie van de Ancienne Belgique, de beste zaal van het land", zegt bezoeker Rudi Vanmarcke. "Het is iets wat Brugge nodig had." Mart Goes, een andere bezoeker treedt hem bij. "Het is de max dat Brugge opnieuw een leuke plaats heeft voor de jeugd. Deze openingsavond is er al boenk op, dus het belooft al voor de toekomst. De geluidskwaliteit springt er echt uit", vindt hij.

Voor sommigen is de zaal dan weer net te klein: "Ik had het wat groter verwacht", reageert een andere aanwezige."Maar voor Brugge hoeft zo'n zaal niet te groot te zijn. Ze hebben hier duidelijk gefocust op kwaliteit met heel goeie installaties."