Nieuwe huisnummering in Meise loopt in het honderd: "Twee huisnummers per huis, het is hier complete chaos"

Chaos is het perfecte woord om de situatie in Meise te omschrijven. Zo kregen sommige huizen niet twee, maar vier mogelijke huisnummers. Dit doordat de nieuwe nummers al rekening hielden met mogelijk nog te bouwen woningen. Na ontvangst van de interpellatie van CD&V besliste het college om enkele bewoners te spreken en net voor de gemeenteraad waarop de interpellatie gepland stond, trok deze haar beslissing in. "Had het college vooraf met de inwoners gesproken, dan had ze onmiddellijk een beslissing kunnen nemen die het algemeen belang en het gerechtvaardigd belang van de huidige inwoners respecteert," voegt Sonja Becq toe.

Voor de buurtbewoners is de hele situatie bijzonder vervelend. Ondanks de intrekking van de beslissing, blijven de nieuwe nummers nog even geldig en krijgen de inwoners nog niet meteen hun oude nummer terug. Dat heeft als gevolg dat er 2 huisnummers aan de deur hangen.

"Ik kreeg plots melding van mijn werkgever dat ik nu in huisnummer 17 in plaats van 8 woon, nu hangen die twee huisnummers aan mijn brievenbus", vertelt bewoonster Vanessa (53). "Maar ik kreeg ook het nog fictieve huisnummer 19 moest het huis ooit worden opgedeeld in twee woongelegenheden. Het is hier complete chaos. Een pakje dat ik bestelde, moet ik bij buren gaan zoeken. Er is veel wrevel in de straat, dit is echt niet om te lachen."